السلطات الأمريكية توقف الفصل بين عائلات المهاجرين

أكدت إدارة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية، مواصلة السلطات احتجاز وفتح قضايا جنائية ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود الجنوبية للبلاد، لكن دون فصل العائلات عن بعضها.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بضغط من الرأي العام، وقع أمس الأربعاء مرسوما تنفيذيا يوصي بعدم فصل الأطفال عن آبائهم أثناء الاحتجاز.

وقد نشأت هذه المشكلة نتيجة لسياسة "عدم التسامح المطلق" مع عبور الحدود بشكل غير قانوني، التي بدء العمل بها منذ شهر أبريل الماضي.

إقرأ المزيد

وتم خلال هذا الوقت، فصل ما لا يقل عن 2.3 ألف طفل عن والديهم وما زالوا مفصولين عنهم، الأمر الذي تسبب بغضب داخل المجتمع.

وقالت الإدارة في بيان: "اتخذت دائرة الجمارك وحرس الحدود خطوات فورية لتنفيذ المرسوم التنفيذي الرئاسي.. سيتم خلال احتجاز عابري الحدود بشكل غير شرعي، الحفاظ على وحدة الأسر وسينقلون معا".

إقرأ المزيد

وأضافت الإدارة: "سيواصل حرس الحدود تسليمهم (إلى القضاء) لمقاضاة البالغين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية.. الأطفال الذين لا يزالون حاليا تحت رعاية مكتب الجمارك وحرس الحدود سيتم لم شملهم مع آبائهم بعد الإجراءات الجنائية".

ولم توضح الإدارة متى ستبدأ عمليا بجمع شمل الأسر المفصولة.

المصدر: نوفوستي