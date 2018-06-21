ترشيح المعارض هرتسوغ لرئاسة الوكالة اليهودية

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، إسحق هرتسوغ، ترشيحه لرئاسة الوكالة اليهودية التي تتعامل مع الهجرة إلى إسرائيل، والتي تعتبر الذراع التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتعيين وزير الطاقة يوفال شتاينتز لهذا المنصب. ومن المقرر، أن تصادق الوكالة على تعيين هرتسوغ الأحد القادم.

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وكتب هرتسوغ على تويتر: "طلبت مني زعامة يهود الشتات أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة الوكالة اليهودية.. لقد قبلت نظرا للتحديات الجسيمة التي تواجه العلاقات بين إسرائيل والشعب اليهودي.. وسأتولى هذا المنصب المهم اعتبارا من الأول من أغسطس".

وتعتبر الوكالة اليهودية، التي لعبت دورا محوريا في قيام دولة إسرائيل عام 1948، مسؤولة عن الهجرة اليهودية وتعليم اليهود في الشتات منذ إنشائها في 1929.

المصدر: أ ف ب