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القضاء التركي يبقي على حبس رئيس فرع "العفو الدولية"

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القضاء التركي يبقي على حبس رئيس فرع
AFP FRANCOIS GUILLOT
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قررت محكمة تركية الإبقاء على حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية في البلاد تانير كيليتش.

وذكرت المنظمة أن كيليتش سيبقى في السجن حتى الجلسة المقبلة في نوفمبر المقبل في إطار قضيته.

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جدير بالذكر أن كيليتش يحاكم مع 10 نشطاء حقوقيين آخرين، بينهم مديرة منظمة العفو في تركيا أديل إيسير والمواطن الألماني بيتر شتويدتنر والناشط السويدي علي الغراوي، وجميعهم متهمون بمساعدة ثلاث "منظمات إرهابية" هي جماعة الداعية والمعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، ومجموعة يسارية متطرفة.

وأوقف كيليتش منذ يونيو 2017 للاشتباه بانتمائه لجماعة غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016، لكنه ينفي هذا الاتهام.

المصدر: رويترز

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