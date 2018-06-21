دول أوروبية تقاطع القمة المصغرة حول الهجرة

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فكتور أوربان أن زعماء دول مجموعة "فيشيغراد" (هنغاريا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا) لن يحضروا القمة الأوروبية المصغرة حول الهجرة.

وقال أوربان خلال اجتماع رباعية "فيشيغراد" في بودابست الذي حضره أيضا المستشار النمساوي سيباستيان كورتز: "نحن نفهم أن هناك صعوبات سياسية داخلية في بعض الدول، لكن ذلك لا يجب أن يؤدي إلى خطوات مستعجلة لأوروبا كلها".

وأضاف أوربان: "نفهم أنه ستكون هناك قمة مصغرة يوم الأحد، لكننا نريد أن نؤكد بوضوح أن رؤساء حكومات "رباعية فيشيغراد" اتفقوا على أنهم لن يتوجهون إليها".

وأشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أن مثل هذه الاجتماعات لرؤساء الدول يجب أن ينظمها المجلس الأوروبي وليس المفوضية الأوروبية، التي قررت عقد هذه القمة المصغرة قبل القمة الرسمية التي ستعقد الأسبوع المقبل.

رئيس الوزراء التشيكي يدعو إلى تعزيز وكالة "فرونتكس"

بدوره، دعا رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش إلى تعزيز وكالة "فرونتكس" الأوروبية لحماية الحدود.

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وقال بابيش في ختام اجتماع "رباعية فيشيغراد" إنه يؤيد اقتراح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيادة عدد أفراد الوكالة إلى 10 آلاف فرد.

ومن المتوقع أن يكون ملف الهجرة من المواضيع الرئيسية للقمة الأوروبية التي ستعقد يومي 28 و29 يونيو. وترفض دول مثل هنغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا والنمسا سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن استقبال اللاجئين.

المصدر: رويترز