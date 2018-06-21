القبض على نائب في البرلمان السويدي بمطار اسطنبول

أفادت وسائل إعلام سويدية بتوقيف النائب في البرلمان السويدي جبار أمين الذي وصل إلى تركيا ضمن وفد من مراقبي الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وأوضحت صحيفة Sydsvenskan السويدية أن الشرطة التركية أوقفت النائب في البرلمان السويدي في نقطة مراقبة الجوازات بمطار اسطنبول، مضيفة أن الأجهزة الأمنية أعلنت له أنها تتصرف وفقا لأوامر السلطات العليا. وحتى الآن لم يتم إبلاغ المراقب السويدي عن أسباب حجزه.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السويدية أن رفض جبار أمين دخول تركيا أمر مرفوض، مشيرة إلى أنها طلبت من السلطات التركية تقديم إيضاحات في هذا الشأن.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المبكرة في تركيا ستجري يوم 24 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي