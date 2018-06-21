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أردوغان يكشف تفاصيل استهداف "العمال الكردستاني" شمالي العراق

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أردوغان يكشف تفاصيل استهداف
AFP
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفاصيل عملية جوية للجيش التركي أسفرت عن تحييد 35 من القادة البارزين في حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمالي العراق.

وقال الرئيس التركي أمام جموع بولاية "كهرمان مرعش" التركية اليوم الخميس: "في العملية الثانية ضد جبال قنديل، استهدفنا اجتماعا لقيادات منظمة "بي كا كا" الإرهابية وتمكنّا من تحييد 35 قياديا بارزا منهم".

وأضاف أردوغان  أن "20 طائرة حربية تركية نفذت العملية".

وقد بدأت القوات المسلحة التركية عملياتها العسكرية منذ 11 مارس ضد المناطق التي تضم معسكرات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بهدف تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية، ومنع عناصرها من التسلل إلى الداخل التركي عبر الحدود مع العراق.

المصدر: "ديلي صباح"

علي الخطايبة

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