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لافروف: تقارب موسكو وواشنطن خير للعالم أجمع

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لافروف: تقارب موسكو وواشنطن خير للعالم أجمع
Reuters Yuri KADOBNOV
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو على ثقة باستفادة المجتمع الدولي من التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في حل المشاكل الدولية.

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وقال وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس: "الرئيس فلاديمير بوتين أكد مرارا وتكرارا أنه في حال بدأت روسيا والولايات المتحدة التعاون في ما بينهما لحل المشاكل الدولية، فإن ذلك سيثمر على الأغلب بحلها".

وأضاف أن التعاون الروسي الأمريكي سيعم بالفائدة على جميع أعضاء المجتمع الدولي، وأن روسيا "تنطلق من أن هذا الموقف مطلوب فعلا من قبل الكثير من الدول".

المصدر: "نوفوستي"

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