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على خطى سيئول.. طوكيو تعلق مناوراتها مع واشنطن

أخبار العالم

على خطى سيئول.. طوكيو تعلق مناوراتها مع واشنطن
Reuters Issei Kato
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قررت اليابان تعليق تدريباتها المشتركة مع الولايات المتحدة على صد أي هجوم صاروخي محتمل من كوريا الشمالية على أراضيها.

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طوكيو لن تعيد النظر في خطط المناورات مع واشنطن

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن طوكيو قررت وقف تدريباتها مع واشنطن على خلفية القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي عملت على تخفيف حدة التوتر.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في مكتب مجلس الوزراء الياباني قوله إن المكتب سيدلي بإعلان بشأن المناورات يوم غد الجمعة.

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وكانت طوكيو قد رحبت بالبيان المشترك الذي وقعه ترامب وكيم في سنغافورة في 12 يونيو الجاري، معتبرة إياه خطوة أولى نحو نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

جدير بالذكر أن القمة التاريخية التي عقدت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، نتج عنها توقيع الجانبين مذكرة تعهدت بيونغ يانغ بموجبها باتخاذ الخطوات اللازمة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مقابل تعهد واشنطن بتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.

المصدر: وكالات

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