واشنطن تتطلع لحضور روسي أوسع في أفغانستان

أعربت أليس ويلز النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون وسط وجنوب آسيا، عن أمل بلادها في مشاركة روسية أوسع في تسوية الوضع في أفغانستان.

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واعتبرت أنه يجب على موسكو أن تقدم الدعم بشكل أكبر لحكومة أفغانستان، وأضافت: "يمكن لروسيا أن تلعب دورا هاما عن طريق دعم الجهود الهادفة لنشر الاستقرار في أفغانستان. نحن نرغب في أن تقدم روسيا دعما أكبر لكي تتمكن حكومة أفغانستان من تحقيق النصر ودفع الإرهابيين نحو المفاوضات السلمية".

وذكرت أن الكرملين، سيستفيد حتما إذا استقر الوضع في أفغانستان.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين