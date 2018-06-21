بولتون إلى موسكو للتحضير للقاء بوتين-ترامب

يتوقع أن يزور مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون موسكو الأسبوع المقبل للتحضير للقمة الروسية الأمريكية، حسبما نقلت وكالة "انترفاكس" عن مصادر مطلعة في واشنطن.

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وأوضحت المصادر أن بولتون يخطط لزيارة موسكو مطلع الأسبوع المقبل.

ورجحت وسائل إعلام غربية في وقت سابق، أن يعقد اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في فيينا، منتصف يوليو المقبل، قبل أو بعد مشاركة ترامب في قمة الناتو المقررة في 11 يوليو في بروكسل، وزيارته المرتقبة إلى بريطانيا في 13 يوليو.

ورفض كل من الكرملين والبيت الأبيض تأكيد وجود أي اتفاق لعقد القمة حتى الآن.

المصدر: انترفاكس