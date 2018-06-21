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بكين تحذر واشنطن من التلويح بالعصا في وجهها

مال وأعمال

بكين تحذر واشنطن من التلويح بالعصا في وجهها
Sputnik
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أكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هاو فين، أن نهج التلويح بالهراوة الذي اعتادت الولايات المتحدة على استخدامه، لن يجدي نفعا في المفاوضات مع الصين.

وأشار إلى أن، مثل هذا السلوك غير العقلاني لا يمكن أن يحل المشاكل وأن بلاده تعتبر نتائج المشاورات إيجابية وبناءة، ولكن تشعر بالأسف الشديد لأن المواقف الأمريكية تبدو متناقضة وتنذر من جديد باندلاع حرب تجارية، "مما سيضطر الصين للرد بتدابير قاسية".

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أصدر تعليماته بإعداد قائمة سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار لاحتمال فرض رسوم إضافية بـ10٪ على استيرادها في حال استمرار بكين في فرض الرسوم على المنتجات الأمريكية.

ووصفت السلطات الصينية إجراءات الولايات المتحدة بالابتزاز ووعدت بالرد القاسي.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

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