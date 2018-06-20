الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 3 آلاف مدني منذ اندلاع النزاع في الدونباس

أكدت بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا مقتل أكثر من 3 آلاف مدني منذ اندلاع النزاع العسكري في دونباس عام 2014.

وقالت رئيسة البعثة الأممية في أوكرانيا فيونا فرايزر أثناء تقديمها تقرير الأمم المتحدة حول الوضع في مجال حقوق الإنسان في الفترة ما بين 16 فبراير و15 مايو عام 2018: "منذ اندلاع النزاع في 14 أبريل عام 2014 وبحلول 15 مايو عام 2018 سجلت البعثة مقتل 3023 شخصا على الأقل وجرح 7.9 ألف شخص بين المدنيين في منطقة دونباس.

وتدل معلومات البعثة أيضا أن 19 مدنيا قتلوا وأصيب 62 آخرين في دونباس خلال الأشهر الـ3 الأخيرة. وقتل معظمهم في منطقة مدينتي غورلوفكا ودونيتسك.

كما عبرت فرايزر عن قلقها من العدد الكبير من القتلى الشهر الجاري.

وأضافت أن السبب الرئيسي لمصرع المدنيين في المنطقة يعود إلى استخدام المدافع والأسلحة الخفيفة من قبل الجانبين رغم سريان اتفاقات مينسك.

المصدر: تاس

أولغا رودكوفسكايا