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رسميا.. شرعنة الماريجوانا في كندا اعتبارا من 17 أكتوبر

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رسميا.. شرعنة الماريجوانا في كندا اعتبارا من 17 أكتوبر
AFP Chris Roussakis
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أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن الكنديين سيستطيعون تعاطي الماريجوانا لأغراض طبية بصورة شرعية اعتبارا من 17 أكتوبر المقبل.

وقال ترودو أمام مجلس العموم الكندي: "نحن نعمل بالتنسيق مع المحافظات، وبعد أن تمت المصادقة على هذه الإجراءات من قبل البرلمان استجبنا لطلب المحافظات التي طلبت منحها مزيدا من الوقت لتطبيقها".

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وأضاف: "نقبل طلب المحافظات ولذلك سنقوم بشرعنتها اعتبارا من 17 أكتوبر عام 2018".

هذا، وكان البرلمان الكندي قد وافق على مشروع القانون حول شرعنة تعاطي الماريجوانا للأغراض الطبية. وكان من المخطط أصلا أن تدخل التشريعات الجديدة في هذا المجال حيز التنفيذ هذا الصيف، لكن بعض المحافظات الكندية طلبت مزيدا من الوقت لإتمام كل الإجراءات الضرورية.

المصدر: قناة "سي بي سي" الكندية

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