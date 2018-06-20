وسائل إعلام: ميلانيا ترامب تستنجد بالخدمة السرية بعد تهديدها بابنها

لجأت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، إلى الخدمة السرية بعد توجيه تهديدات لها ولابنها، حسبما أفاد موقع The Daily Caller الإلكتروني، اليوم الأربعاء.

وبحسب الموقع، فقد كان الممثل بيتر فوندا هو الذي هدد السيدة الأولى الأمريكية وابنها، وذلك عبر تغريدة في تويتر كتب فيها: "علينا أن ننزع بارون ترامب من يدي أمه ونضعه في قفص مع غلمانيين"، مستخدما في رسالته عبارات مسيئة.

ونقل الموقع عن المتحدثة باسم ميلانيا ترامب، ستيفاني غريشام، قولها إن موظفي الخدمة السرية (وهي وكالة معنية بالأمن الداخلي في الولايات المتحدة ومن صلاحياتها ضمان أمن قادة الدولة وأفراد أسرهم) أحيطوا علما بهذا التهديد.

واستنكرت غريشام التغريدة، التي وصفتها بـ"المقززة وغير المسؤولة".

وولد بارون ترامب، الابن الأصغر للرئيس الأمريكي الحالي، في العام 2006.

المصدر: تاس