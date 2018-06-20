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زاخاروفا: موسكو قلقة بشأن تزايد النشاط البيولوجي لواشنطن قرب الحدود الروسية

أخبار العالم

زاخاروفا: موسكو قلقة بشأن تزايد النشاط البيولوجي لواشنطن قرب الحدود الروسية
AFP
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو قلقة بشأن تزايد النشاط البيولوجي للولايات المتحدة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. 

وقالت زاخاروفا: "قلقون جدا بشأن تزايد النشاط البيولوجي لوزارة الدفاع الأمريكية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ونرى أنه رغم كل التأكيدات من جانب الأمريكيين بأن الأمر هو العكس، فإن هذه الفعاليات تنفذ لصالح البنتاغون وليس لأهداف إنسانية مثل وقاية الأمراض أو مكافحة أنواع العدوى في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق". 

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت سابقا أيضا قلق موسكو بشأن فعاليات مختبرات بيولوجية ممولة من البنتاغون بالقرب من الحدود الروسية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا بأن روسيا لا تفهم لأي غرض تجمع واشنطن المواد البيولوجية لممثلي الأعراق المختلفة. 

المصدر: وكالات 



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