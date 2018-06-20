الشرطة الألمانية تعلن إحباط هجوم بقنبلة بيولوجية

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط اعتداء محتمل بقنبلة كيميائية تحوي مادة الريسين شديدة السمية.

ولم تستبعد الشرطة الألمانية أن التونسي الذي اعتقلته في كولونيا، كان بصدد التخطيط لما سيكون قنبلة بيولوجية، موضحة أن المشتبه به كان قد بدأ بتصنيع مادة الريسين شديدة السمية.

وقالت الشرطة القضائية إن المشتبه به اشترى عن طريق الإنترنت ألف حبة من الريسين، وهو سم يوجد بشكل طبيعي في حبوب الخروع، بالإضافة إلى مطحنة قهوة إلكترونية.

وكان مكتب الادعاء قد قال الأسبوع الماضي إن الأجهزة الأمنية اعتقلت شابا تونسيا يدعى سيف الله في مدينة كولونيا غربي البلاد بعد تفتيش شقته، موضحة أن الشخص المذكور بدأ، منذ منتصف مايو الماضي، في التزود بتجهيزات ومواد لازمة لتصنيع مادة الريسين (وهو بروتين شديد السمية).

المصدر: وكالات