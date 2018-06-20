موسكو تعلق على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن خروج واشنطن من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو ضربة قوية لسمعة الولايات المتحدة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

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ووصفت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذه الخطوة الأمريكية بتجاهل واشنطن ليس فقط للمجلس، بل ولهيئة الأمم المتحدة كلها والمؤسسات التي تنتمي إليها.

وقالت زاخاروفا إن هذه الخطوة الأمريكية لم تكن مفاجئة بالنسبة للجانب الروسي.

وذكرت الناطقة الرسمية أن موسكو تأمل في أن يواصل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عمله بشكل فعال حتى بعد خروج الولايات المتحدة منه، قائلة: "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كان يعمل سابقا، وكان يفعل ذلك دون الولايات المتحدة بشكل فعال، ونأمل في أن يعمل كذلك في المستقبل بنفس الطريقة".

هذا وأعلنت واشنطن عن خروجها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحجة تبني المجلس دوما قرارات ضد إسرائيل.

المصدر: وكالات



