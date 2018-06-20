شاهد.. محتجون يشوشون على عشاء وزيرة أمريكية في مطعم مكسيكي

شوش محتجون على عشاء وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستن نيلسن في مطعم مكسيكي وسط واشنطن، هاتفين"عار عليك!"، احتجاجا على سياسة الهجرة التي فصل بموجبها أكثر من 2300 طفل عن ذويهم.

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وفي تسجيل فيديو نشرته منظمة اشتراكية على بعض شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر عدد من الناشطين وهم يدينون بصخب سيدة شقراء جالسة أمام مائدة في مطعم وقد خفضت رأسها إلى تحت.

ويقول أحد هؤلاء المحتجين "الوزيرة نيلسن (...) كيف يمكنكم الاستمتاع بتناول طعام مكسيكي، بينما تقومين بإبعاد وسجن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين جاؤوا ليطلبوا اللجوء إلى الولايات المتحدة؟".

ويردد ناشطو منظمة "الاشتراكيون الديمقراطيون في أمريكا" بعد ذلك "عار عار عار عليك!"، موجهين هتافهم نحو الوزيرة.

وأوضحت المنظمة في بيان أنها لن تترك وزيرة الأمن الداخلي تتناول طعامها بسلام، وفي الوقت نفسه تأمر موظفيها بانتزاع أطفال صغار من أمهاتهم وآبائهم".

وأضافت المنظمة:"هذه الأعمال الوحشية يجب أن تتوقف، والذين يتولون القيادة يجب أن يحاسبوا"، مشيرة إلى أن أنصارها ربما أفسدوا على الوزيرة نيلسن عشاءها "لكن هذا لا يشكل شيئا بالمقارنة مع الأهوال التي سببتها لعائلات بريئة".

وتواجه كريستن نيلسن ضغوطا لتبرير سياسة فصل الأطفال المكسيكيين عن عائلاتهم المهاجرة سرا على الحدود.

ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وزيرة الأمن الداخلي، مؤكدا في تغريدة مساء أمس الثلاثاء أنها قامت "بعمل رائع" خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته قبل يوم، وبدت فيه ممثلة لسياسة عدم التسامح التي تبديها الإدارة الأمريكية في هذا المجال.

المصدر: أ ف ب