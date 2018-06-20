لندن تكشف عن دورها في إحباط هجمات إرهابية داخل أربع دول أوروبية!

أعلن رئيس أحد أجهزة الاستخبارات البريطانية أن بلاده ساعدت عام 2017 أربع دول أوروبية في إحباط هجمات إرهابية داخل أراضيها.

وذكرت صحيفة "The Guardian" أن جيريمي فليمنج، رئيس المركز البريطاني للاتصالات الحكومية، المناظر لوكالة الأمن القومي الأمريكية، خلال زيارته مقر الناتو في بروكسل، ساق البراهين الدالة على ضرورة حفاظ بلاده والاتحاد الأوروبي على حرية الوصول المتبادل إلى قواعد المعلومات السرية بعد "Brexit"، مشددا على أن أوروبا القارية تستفيد بشكل مباشر من التعاون مع لندن في مجال الأمن.

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المسؤول الاستخباراتي البريطاني قال في هذا السياق: "لعبنا دورا رئيسيا في تعطيل عمليات إرهابية في أربع دول أوروبية، على الأقل، العام الماضي. هذه العلاقات وقدرتنا على التفاعل تسهم في إنقاذ الأرواح، وهذا سيتواصل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن في ذلك مصلحة للمملكة المتحدة ولشركائنا في جميع أنحاء أوروبا".

ورأت الصحيفة البريطانية أن كلمات رئيس رئيس المركز البريطاني للاتصالات الحكومية، يتعين اعتبارها ردا رسميا من لندن على تصريح سلطات بروكسل (الاتحاد الأوروبي) الذي حمل تهديدا لبريطانيا بإمكانية حرمانها من الوصول إلى قواعد البيانات لمنظومة الأمن الأوروبية، وكذلك منعها من استخدام خدمات الملاحة بالقمر الاصطناعي "Galileo".

وكانت صحيفة أخرى هي "Financial Times" قد أعلنت في شهر مارس الماضي أن سلطات الاتحاد الأوروبي لا تريد أن تصل البيانات المرتبطة بالجوانب العسكرية لبرنامج غاليليو، المشابه لخدمات GPS الأمريكية إلى "دولة ثالثة"، في إشارة إلى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات الحكومية، هو جهاز استخبارات بريطاني مقره في مدينة شلتنهام، ويعمل في مجال الاستخبارات الإلكترونية، ويتولى مسؤولية حماية معلومات المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية.

المصدر: تاس

محمد الطاهر