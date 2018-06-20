طالبان تقتل 30 عسكريا أفغانيا في أول هجوم منذ انتهاء وقف إطلاق النار
Reuters Parwiz Parwiz
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قال حاكم ولاية بادغيس بأفغانستان إن حركة طالبان قتلت 30 من قوات الأمن، في كمين نصب لنقطتي تفتيش بأقصى غرب البلاد، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء.
وأصبح هذا الاعتداء أول هجوم كبير تنظمه الحركة في البلاد منذ انتهاء وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر.
وكان وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر انتهى يوم الأحد الماضي.
المصدر: رويترز
أولغا رودكوفسكايا
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