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طالبان تقتل 30 عسكريا أفغانيا في أول هجوم منذ انتهاء وقف إطلاق النار

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طالبان تقتل 30 عسكريا أفغانيا في أول هجوم منذ انتهاء وقف إطلاق النار
Reuters Parwiz Parwiz
عناصر من حركة طالبان، أفغانستان
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قال حاكم ولاية بادغيس بأفغانستان إن حركة طالبان قتلت 30 من قوات الأمن، في كمين نصب لنقطتي تفتيش بأقصى غرب البلاد، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء.

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وأصبح هذا الاعتداء أول هجوم كبير تنظمه الحركة في البلاد منذ انتهاء وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر.

وكان وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر انتهى يوم الأحد الماضي.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا

 

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