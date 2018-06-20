"F-35" بحوزة سلاح الجو التركي ابتداء من الغد

أكدت أنقرة أنه رغم معارضة الكونغرس، فإنها ستبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس باستلام مقاتلات الجيل الخامس من طراز "F-35" الأمريكية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ستتسلم يوم 21 الشهر الجاري مقاتلتين أمريكيتين من طراز "F-35".

من جانبها أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" المصنعة للطائرات، عن جاهزيتها لتسليم تركيا الدفعة الأولى من هذه المقاتلات.

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، أن "الإدارة الأمريكية ستدرس قرار الكونغرس، وستقدم له تقريرا حول ما إذا كان قراره صائبا أم لا".

وقال يلدريم إن "هذه المراحل ستستمر. وهذه الأمور لا يمكن أن تؤثر في عملية تسليم "F-35".

وقد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الاثنين، مشروع قانون يمنع بيع أنقرة مقاتلات من طراز "F-35"، وأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي، وطوافات نقل عسكري ثقيل من طراز "شينوك"، ومروحيات "كوبرا" الهجومية من طراز "أيه إتش 1"، ومروحيات "بلاك هوك" من طراز "إتش 60"، ومقاتلات "F-16".

ويطالب القانون وزير الدفاع جيمس ماتيس، بتقديم تقرير شامل للجان المعنية في الكونغرس حول العلاقات التركية الأمريكية في غضون 60 يوما، بعد التشاور مع وزير الخارجية مايك بومبيو.

المصدر: وكالات