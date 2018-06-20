رئيس كوريا الجنوبية: هناك هدف مشترك يجمعني مع بوتين

أدلى الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، قبيل زيارة الدولة التي سيقوم بها إلى روسيا يوم الخميس 21 يونيو، بحديث خاص لوسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة تاس، عن الرئيس الكوري الجنوبي، اعتقاده بوجود هدف مشترك يجمعه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وهو تحقيق السلام ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وتحدث مون جيه إن، عن آفاق التعاون الاقتصادي بين بلاده وروسيا، وعن لقاءاته مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وكذلك عن توقعاته من المحادثات مع نظيره الروسي.

وفي يوم 8 يونيو، أعلن الديوان الرئاسي الكوري الجنوبي، أن، مون جيه إن، سيقوم بزيارة دولة لروسيا في الفترة من 21 إلى 23 يونيو.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى روسيا خلال الـ19 عاما الأخيرة.

وقبل ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الكوري الجنوبي، على الأغلب، سيزور روسيا خلال فترة مونديال روسيا-2018.

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وذكرت بعض وسائل الإعلام، أن الرئيس الكوري الجنوبي سيتحدث أمام الدوما (مجلس النواب الروسي) يوم 21 يونيو

المصدر: وكالات

ادوارد سافين