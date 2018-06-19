بدء محاكمة داعشي بريطاني خطط لاغتيال تيريزا ماي

بدأت في بريطانيا محكمة أحد مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي خطط لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في هجوم انتحاري.

وخلال جلسة المحكمة ذكر المدعي العام مارك هيوود أن المتهم نعيمور زكريا رحمن (20 عاما، من مواليد لندن) كان يخطط لتنفيذ هجوم انتحاري يستهدف تيريزا ماي بمقرها في داونينغ ستريت، واغتيالها "بسكين وتفجير".

وتم الكشف عن مخططه في سبتمبر الماضي، وتواصل معه موظفو المخابرات "مي 5" منتحلين صفة عناصر "داعش".

وقدم المدعي الرسائل التي تبادلها المتهم مع رجال المخابرات، والتي تحدث فيها عن رغبته في الانضمام إلى خلية نائمة لتنظيم "داعش" واستهداف مقر البرلمان البريطاني بتفجير انتحاري واغتيال تيريزا ماي. كما أشاد رحمن بمنفذ هجوم مانشستر.

وتم القبض على نعيمور زكريا رحمن في نوفمبر الماضي قبل أيام من تنفيذه مخططاته، حسب جانب الادعاء.

وإلى جانب رحمن، يحاكم شاب ثان، اسمه محمد عقيب عمران (22 عاما، وهو من مدينة برمنغهام البريطانية)، الذي كان يعتزم التوجه إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش". ويتهم رحمن أيضا بمساعدة عمران في تحضيراته للسفر إلى سوريا.

وأنكر رحمن كافة التهم الموجهة إليه.

ويشار إلى أنه كان مغتبطا بأحد ذويه الذي توجه إلى سوريا وقتل في غارة للتحالف.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية