رئيس كولومبيا الجديد يرفض الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو رئيسا لفنزويلا

أعلن رئيس كولومبيا الجديد إيفان دوكي عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فنزويلا، التي فاز فيها نيكولاس مادورو وسط مقاطعة واسعة من المعارضة.

ونقل التلفزيون الفنزويلي أن دوكي قرر عدم إرسال سفير عن بلاده إلى فنزويلا.

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وسبق لعدد من دول أمريكا اللاتينية أن أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات في فنزويلا التي جرت يوم 20 مايو الماضي، استدعت سفراءها من كراكاس، واعتبرت العملية الانتخابية غير شرعية.

وفاز نيكولاس مادورو في الانتخابات بحصوله على أكثر من 6 ملايين صوت، فيما حصل منافسه الأقرب هنري فالكون على 1.9 مليون من الأصوات. وأعلن معظم قوى المعارضة مقاطعة الانتخابات، داعيا مادورو للتنحي.

المصدر: تاس