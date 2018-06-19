إيران: أمريكا غير مؤهلة للتدخل في شؤوننا

استنكرت إيران ما وصفته بالتدخلات الأمريكية في شؤونها الداخلية، معتبرة أن الولايات المتحدة ليست في موقع يمكنها من القيام بذلك أو تشويه صورة الإجراءات القانونية للدول المستقلة.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الثلاثاء، البيان الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول تنفيذ حكم القصاص بحق المدان، الذي اعترف بدهسه عمدا عناصر من قوات الأمن الداخلي ما أدى إلى مقتل 3 منهم خلال أحداث الشغب في شارع باسداران بطهران قبل عدة أشهر.

وقال قاسمي إن المتهم قد حظي بمحام للدفاع عنه وقد أمضى ملفه المراحل القانونية والقضائية في محاكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية واعترف بالتهم الموجهة له وبالتالي أدين بارتكاب الجريمة، وحكم عليه بالقصاص والقضية غير مرتبطة في الأساس بمعتقداته الشخصية.

وشدد قاسمي على أن "الحكومة الأمريكية... ليست في موقع يمكنها التدخل وتشويه صورة الإجراءات القانونية الداخلية للدول المستقلة وقلب الحقائق".

وكانت الولايات المتحدة قد دانت إعدام المواطن الإيراني، محمد ثلاث، العضو في جماعة "دراويش كناباد"، المتهم بقتل 3 عناصر من قوات الأمن في إيران.

ودعت الخارجية الأمريكية كل شركاء الولايات المتحدة وحلفائها في العالم للانضمام إليها في إدانة ما وصفته بـ"الإعدام الوحشي والجائر " لثلاث على يد السلطات الايرانية.

المصدر: وكالات إيرانية