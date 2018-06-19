هنغاريا تفرض "ضريبة الهجرة"على جمعيات تساعد النازحين

أعلنت وزارة المالية الهنغارية أنها ستفرض ضريبة نسبتها 25 بالمئة على مؤسسات إغاثية تساعد المهاجرين.

وقالت الوزارة إن "ضريبة الهجرة" هي إجراء ضروري لحماية البلاد من الهجرة غير الشرعية التي تشكل عبئا إضافيا على الميزانية.

ولم تحدد الوزارة على أي نشاط بالضبط ستفرض الضريبة.

وجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الهنغارية فيكتور أوربان كان قد أعلن مرارا أن هنغاريا لن تستقبل اللاجئين على أراضيها، وانتقد سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة.

ومن المتوقع أن تكون قضية الهجرة أحد الملفات المحورية في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة أواخر الشهر الجاري.

المصدر: رويترز