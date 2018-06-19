أنقرة تعلن نيتها إنشاء مناطق آمنة جديدة شمال سوريا

صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بأن بلاده تنوي إنشاء مناطق آمنة جديدة في أماكن تموضع التشكيلات الكردية من وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي شمال سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن يلدرم، اليوم الثلاثاء: "يقوم الإرهابيون من وحدات حماية الشعب والاتحاد الديمقراطي، بدعم عسكري أمريكي، بتعزيز مواقعهم في مناطق عين العرب والقامشلي والحسكة شمال سوريا. والهدف المقبل لتركيا هو تحويل هذه المناطق السورية إلى مناطق آمنة".

وكانت الأركان التركية أفادت في 14 يونيو الجاري بأن العسكريين الأمريكيين والأتراك نسقوا في المحادثات التي جرت في شتوتغارت في الـ12 والـ13 من يونيو الجاري "خارطة طريق" حول خروج التشكيلات الكردية من مدينة منبج السورية. وجاء ذلك بعد أن أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم 4 يونيو الجاري محادثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن.

المصدر: تاس

أولغا رودكوفسكايا