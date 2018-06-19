مصرع 5 عسكريين أفغان في مواجهة مع طالبان

لقي 5 من رجال الأمن الأفغان مصرعهم، وأصيب 4 آخرون اليوم، خلال مواجهة مسلحة مع عناصر حركة طالبان في ولاية قندوز بشمال البلاد.

وذكرت وكالة "شينخاو" الصينية، أن مسلحي حركة طالبان الأفغانية، هاجموا نقطة عبور وتفتيش في قضاء داشتي ارتشي. وتمكن الجيش الأفغاني خلال المواجهة، من قتل 8 مسلحين.

وفي 7 يونيو، أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، عن هدنة من جانب واحد مع طالبان التي أعلنت أيضا عن وقف إطلاق النار مع الجيش الأفغاني لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر، اعتبارا من يوم الجمعة الماضي.

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وفي 17 يونيو الجاري، مددت الحكومة الأفغانية نظام وقف اطلاق النار. ولكن طالبان أعلنت عن عدم التزامها لاحقا بذلك واستأنفت العمليات القتالية اعتبارا من يوم أمس.

المصدر: تاس

ادوارد سافين