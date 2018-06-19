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موسكو تعلق على قرار إلغاء مناورات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

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موسكو تعلق على قرار إلغاء مناورات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف
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أعلن نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف أن موسكو ترحب بإلغاء الاستعدادات للمناورات العسكرية المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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وقال مورغولوف في أروقة المنتدى الدولي "فالداي": "طبعا نرحب بهذا القرار كخطوة في الاتجاه الصحيح". 

وتعليقا على الزيارة المرتقبة لرئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إن" إلى روسيا قال نائب الوزير إن التسوية في شبه الجزيرة الكورية وقضايا التعاون الاقتصادي بين البلدين ستتصدر جدول أعمال المباحثات بين الجانبين. 

وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا لا تطرح إمكانية رفع العقوبات عن كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي لأن هذا الملف يجب أن يناقش عند تحسن الوضع في شبه الجزيرة الكورية. 

وقال مورغولوف: "ولكن إذا رأينا أن الأوضاع ستتغير إلى الأحسن في شبه الجزيرة الكورية فيجب طرح مسألة تخفيف نظام العقوبات بصورة تدريجية".

المصدر: وكالات 

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