دراسة تكشف كمية الأسلحة الضخمة التي بحوزة الشعب الأمريكي

كشفت دراسة مستقلة أن الأمريكيين الذين يشكلون 4% من سكان العالم يملكون نحو 46% من قطع الأسلحة التي بحوزة المدنيين حول العالم، والتي بلغت 857 مليون قطعة بنهاية العام الماضي.

وكشف "مسح الأسلحة الصغيرة"، وهو مشروع بحثي مستقل مقره جنيف، أن هناك أكثر من مليار قطعة سلاح حول العالم يملك المدنيون 85% منها، بينما تملك الجيوش ووكالات إنفاذ القانون النسبة المتبقية.

وزاد عدد الأسلحة التي يملكها مدنيون حول العالم من 650 مليونا في عام 2006 إلى 857 مليونا في 2017.

وكشفت الدراسة أنه في نهاية العام الماضي صار هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 شخص في الولايات المتحدة، يليها اليمن حيث لكل 100 شخص نحو 53 قطعة سلاح.

وأُعلنت نتائج الدراسة خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح القائمون على الدراسة أن بيانات تسجيل أسلحة المدنيين متاحة في 133 دولة، غير أن 28 دولة فقط أفصحت عن معلومات تتعلق بمخزون أسلحة الجيش ووكالات إنفاذ القانون لديها.

المصدر: رويترز