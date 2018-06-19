شعبية ترامب في أعلى مستوياتها منذ توليه السلطة

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "Gallup poll" أن شعبية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بلغت أعلى مستوى لها منذ استلامه السلطة.

وكشفت نتائج استطلاع الرأي أن 45% من الأمريكيين راضون عن أداء ترامب، كما أشار الاستطلاع إلى أن 90% من الذين أعربوا عن رضاهم هم من الجمهوريين، وهو ما يبين أن أداء ترامب لا يتمتع بشعبية لدى الديمقراطيين.

وأضافت الوكالة أن شعبية ترامب منذ تسلمه السلطة أقل من شعبية أسلافه خلال الفترة ذاتها من حكمهم.

وفي وقت سابق قال السياسي وعالم الاجتماع الأمريكي، جون زغبي، إن نصف الشعب الأمريكي يؤيد سياسة ترامب الاقتصادية، فيما يؤيد حوالي 40% فقط سياسته الخارجية.

المصدر: نوفوستي