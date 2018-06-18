"اللوردات" يلحق هزيمة جديدة بحكومة ماي في ملف "بريكست"

ألحق مجلس "اللوردات" البريطاني، الاثنين، هزيمة جديدة برئيسة الوزراء تيريزا ماي عبر إقراره بغالبية كبيرة تعديلا يمنح البرلمان حق تعطيل الاتفاق النهائي حول بريكست.

وأيد 354 عضوا التعديل مقابل 235 بخلاف إرادة الحكومة، على أن يصوت عليه مجلس العموم الأربعاء.

وسيعود النص الأربعاء إلى مجلس العموم الذي يمكن أن يوجه ضربة جديدة إلى ماي مع إعلان العديد من غالبيتها المحافظة نيتهم التصويت لصالح هذا التعديل الذي سيسمح للبرلمان بتقرير العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 وعلى الحكومة أن تنهي قبل هذه المهلة مفاوضات حساسة مع التكتل حول الشروط العملية، بينما يصر البرلمان البريطاني على أن يقول كلمته حول الاتفاق النهائي.

وحققت ماي انتصارا هذا الأسبوع عندما نجحت في اقناع النواب المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي بتأييد النهج الحكومي، حيث رفض هؤلاء النواب تعديلا كان سيمنح البرلمان الحق في منع البلاد من الخروج من التكتل في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول ترتيبات تجارية جديدة، لقاء وعد من ماي بأنه ستكون لهم كلمتهم رغم كل شيء.

ولا تريد ماي الذهاب إلى اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 28 يونيو المقبل خالية من دعم البرلمان البريطاني.

المصدر: أ ف ب