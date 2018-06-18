مشاورات روسية وتركية وإيرانية في جنيف حول مشروع الدستور السوري

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إنه يعتقد أن المشاورات، التي تجري بمشاركة المعارضة السورية مع ممثلي روسيا وإيران وتركيا حول الدستور السوري، مهمة جدا .

وستستمر لقاءات دي مستورا مع ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا خلال 18-19 يونيو في جنيف، حيث يعد تشكيل اللجنة الدستورية السورية أهم القضايا لهذه المشاورات.

ويمثل الجانب الروسي في مشاورات جينيف نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين والمبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف اللذان أجريا لقاءات ثنائية صباح الاثنين مع ممثلي المعارضة السورية حول الدستور السوري على رأسها رئيس منصة أستانا رندة قسيس. ويذكر كذلك أنه وصل إلى جنيف عضو "منصة موسكو" للمعارضة السورية مهند دليقان.

ومن المتوقع أن يجري دي ميستورا لقاء مع نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال ومشاورات رسمية مع ممثلي "الدول الضامنة" صباح الثلاثاء.

المصدر: وكالات





