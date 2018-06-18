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إيطاليا.. اعتقال 104 أشخاص بتهمة الانتماء للمافيا

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إيطاليا.. اعتقال 104 أشخاص بتهمة الانتماء للمافيا
Reuters / Yara Nardi
عناصر من الشرطة الإيطالية - أرشيف -
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اعتقلت السلطات الإيطالية الاثنين 104 أشخاص بتهمة الانتماء إلى المافيا التي تنشط في مدينة باري جنوبي البلد الأوروبي، بفضل تحقيق كشف تغلغلهم في الاقتصاد المحلي وقدراتهما التسليحية.

واستهدفت العملية التي انطلقت تحت مسمى "باندورا" القوة التنظيمية لعائلتي مافيا "ميركانتي ديوميدي" و"كابرياتي" وأنشطتهما الإجرامية، بحسب بيان صادر عن الشرطة.

وأفادت وكالة الأنباء "إفي" أن المعتقلين يواجهون اتهامات مثل التورط في نشاط المافيا، والشروع في جرائم قتل، واختطاف، وحيازة أسلحة دون تصريح.

المصدر: وكالة الأنباء "إفي"

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