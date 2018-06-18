ترامب: الحرب ضد كوريا الشمالية كانت ستكلف ملايين الأرواح

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن سلفه باراك أوباما كان جاهزا لشن حرب على كوريا الشمالية، وأضاف أن ذلك كان سيكلف ملايين الأرواح البشرية.

واتهم ترامب، في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في "تويتر"، أوباما بالعجز التام عن المضي قدما أثناء فترتي رئاسته في تسوية الخلافات مع بيونغ يانغ، وقال إنه لو قام الرئيس أوباما بأولى خطوات نحو اتفاق مستقبلي مع كوريا الشمالية "لكانت الأخبار المزيفة لقّبته بالبطل القومي".

If President Obama (who got nowhere with North Korea and would have had to go to war with many millions of people being killed) had gotten along with North Korea and made the initial steps toward a deal that I have, the Fake News would have named him a national hero! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٨ يونيو ٢٠١٨

وعُقد في سنغافورة 12 الشهر الجاري لقاء قمة جمع ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حيث وقع الطرفان على اتفاقية تلزم بيونغ يانغ بنزع ترسانتها الكيميائية مقابل ضمانات أمنية من قبل الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد ذكر في حديث إلى قناة "فوكس نيوز" الجمعة أنه استطاع إقامة علاقات شخصية جيدة مع كيم.

المصدر: تويتر

نادر عبد الرؤوف