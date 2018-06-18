 
مباشر
عاجل
مونديال روسيا.. بلجيكا تتغلب على بنما بثلاثية نظيفة

ترامب: الحرب ضد كوريا الشمالية كانت ستكلف ملايين الأرواح

أخبار العالم

ترامب: الحرب ضد كوريا الشمالية كانت ستكلف ملايين الأرواح
Reuters Jonathan Ernst
دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdze

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن سلفه باراك أوباما كان جاهزا لشن حرب على كوريا الشمالية، وأضاف أن ذلك كان سيكلف ملايين الأرواح البشرية.

واتهم ترامب، في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في "تويتر"، أوباما بالعجز التام عن المضي قدما أثناء فترتي رئاسته في تسوية الخلافات مع بيونغ يانغ، وقال إنه لو قام الرئيس أوباما بأولى خطوات نحو اتفاق مستقبلي مع كوريا الشمالية "لكانت الأخبار المزيفة لقّبته بالبطل القومي".

وعُقد في سنغافورة 12 الشهر الجاري لقاء قمة جمع ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حيث وقع الطرفان على اتفاقية تلزم بيونغ يانغ بنزع ترسانتها الكيميائية مقابل ضمانات أمنية من قبل الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد ذكر في حديث إلى قناة "فوكس نيوز" الجمعة أنه استطاع إقامة علاقات شخصية جيدة مع كيم.

المصدر: تويتر

نادر عبد الرؤوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بلجيكا تهزم بنما بثلاثية نظيفة