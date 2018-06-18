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أوزبكستان توفر ساحة لمفاوضات مباشرة بين كابل و"طالبان"

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أوزبكستان توفر ساحة لمفاوضات مباشرة بين كابل و
Sputnik Ramiz Bakhtiarov
مبنى وزارة الخارجية الأوزبكستانية
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رحبت وزارة الخارجية في أوزبكستان، اليوم الاثنين، بقرار كابل تمديد الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، مؤكدة استعدادها لتوفير ساحة لعقد مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

وأكدت الوزارة، في بيان، "استعدادها التام لأن توفر، في كل مرحلة من مراحل عملية السلام، جميع الظروف اللازمة لتنظيم مفاوضات مباشرة بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان على أراضي الجمهورية".

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وتابع البيان أن أوزبكستان ترحب بقرار السلطات الأفغانية تمديد وقف إطلاق النار، معربة عن تمني طشقند أن يصبح ذلك حافزا لإنهاء الحرب وبدء الحوار في البلاد، وأن تتخذ الهدنة طابعا دائما.

وذكّرت الوزارة بأن أوزبكستان تواصل جهودها الرامية إلى إعادة الوضع في أفغانستان إلى طبيعته وتنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه أثناء المؤتمر الدولي حول أفغانستان الذي عقد في طشقند في شهر مارس الماضي.

وأكدت الخارجية أن أوزبكستان عقدت اتصالات وأجرت لقاءات عمل مع مسؤولين كبار في حركة "طالبان" بحث خلالها الطرفان آفاق الحوار والعمل المشترك من أجل إقرار سلام دائم واستقرار في أفغانستان".

وكانت الرئاسة الأفغانية أعلنت، اليوم الأحد، تمديد الهدنة الأحادية مع حركة "طالبان"، المنتهية يوم الأربعاء المقبل، لمدة عشرة أيام إضافية

المصدر: إنترفاكس

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