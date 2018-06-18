أنباء عن احتمال قيام وفد من الكونغرس الأمريكي بزيارة موسكو قريبا

رحب السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان بزيارة أعضاء الكونغرس لموسكو، وقال إن جدول رحلاتهم يحدد في مكاتب البرلمانيين، حسبما نقلت وكالة نوفوستي عن السفارة الأمريكية اليوم.

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وذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق أن هانتسمان يحضّر لزيارة وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لموسكو. ووفقا للصحيفة، قد يضم الوفد أعضاء مجلس الشيوخ ريتشارد شيلبي وجون نيلي كينيدي وجون هوفن. وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي يوم الاثنين، قسطنطين كوساتشوف، إن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي طلبوا عقد اجتماع مع مجلس الاتحاد، وإن هذا الاجتماع قد يتم في مطلع يوليو.

وقالت أندريا كالان المتحدثة باسم السفارة الأمريكية: "السفارات الأمريكية في مختلف البلدان تدعم بانتظام الزيارات الرسمية لوفود الكونغرس الأمريكي. لكن تحديد تفاصيل جدول زيارات واجتماعات أعضاء الكونغرس يتم في مكتب البرلمانيين أنفسهم." وذلك ردا على طلب للتعليق على احتمال زيارة وفد الكونغرس لموسكو.

وأكدت كالان "أن السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان يرحب بزيارات ممثلي الكونغرس إلى روسيا، وأن رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية يؤيد باستمرار تعزيز العلاقات بين البلدين، وليس تقليص الحوار مع المسؤولين الروس".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس