وسائل إعلام: هبوط اضطراري في باريس جراء أعمال شغب جماعية في الطائرة

اضطرت طائرة إيرلندية كانت تنفذ رحلة بين دبلن وجزيرة إبيثا الإسبانية إلى هبوط اضطراري في باريس بسبب أعمال شغب شارك فيها 20 من ركابها، حسبما أفاد موقع The Journal الإخباري الإيرلندي.

ونقل الموقع، اليوم الاثنين، عن الناطق باسم شركة Ryanair التي تتبع لها الطائرة، روبين كيلي، قوله إن الطائرة طلبت هبوطا طارئا في مطار العاصمة الفرنسية بسبب تصرفات ثلاثة من ركابها انتهكوا النظام العام على متنها.

وتابع أن الطائرة هبطت بصورة طبيعية، وتم اعتقال المخالفين الثلاثة لدى شرطة المطار، لتستأنف الطائرة رحلتها مجددا إلى إبيثا.

من جهته، أشار قائد الطائرة إلى أن الركاب الثلاثة المذكورين كانوا يتناولون مشروبات كحولية قبل الإقلاع في مطار دبلن، مضيفا أن 20 شخصا تورطوا في مخالفات النظام العام على متن الطائرة.

يذكر أن الحادث وقع يوم السبت الماضي، لكن وسائل الإعلام لم تفد بحدوثه إلا بعد يوم من الواقعة.

المصدر: نوفوستي