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إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بحق سائق حافلة دهست عناصر أمن في طهران

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إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بحق سائق حافلة دهست عناصر أمن في طهران
وكالة الأنباء الإيرانية إرنا
محمد رضا ثلاث باباجاني
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أعلنت السلطات الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق سائق حافلة نفذ في فبراير الماضي عملية دهس أودت بأرواح ثلاثة من عناصر الأمن في العاصمة طهران.

وأكد الادعاء العام في طهران أن الحكم نُفّذ بحق محمد رضا ثلاث باباجاني صباح اليوم.

وأسفرت العملية التي نفذها الرجل في 8 فبراير عن مقتل ضابطين في الشرطة وجندي، وذلك على خلفية مظاهرة معارضة نُظمت في العاصمة.

وفي وقت سابق أقر باباجاني أمام القضاء بأن الغضب والانهيار العصبي كانا وراء هذه العملية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وشهدت مناطق متفرقة من إيران في أواخر العام الماضي وأوائل الجاري موجة مظاهرات معارضة رافقتها أعمال شغب.

المصدر: إرنا

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