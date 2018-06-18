مصرع 5 مهاجرين لدى محاولتهم الفرار من شرطة الحدود الأمريكية

لقي خمسة مهاجرين على الأقل مصرعهم في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، أمس الأحد، عندما انقلبت سيارة كانت تقلهم في أعقاب مطارد شرطة الحدود الأمريكية لهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع قرب مدينة بيغ ويلز بجنوب ولاية تكساس، بعدما حاول عناصر دوريات الحدود إيقاف سائق السيارة.

وكان هناك 14 شخصا داخل السيارة، بمن فيهم سائقها الذي لم يتعرض لإصابات خطيرة، وقد تم القبض عليه.

وقالت مصادر في الشرطة إن السائق كان يقود السيارة بسرعة 160 كلم في الساعة لدى محاولته الفرار من عناصر دوريات الحدود.

وأكدت دائرة السلامة العامة في تكساس أن السائق فقد السيطرة على المركبة، التي انقلبت وهو ما تسبب بوقوع الوفيات والإصابات.

ولقي 4 من الركاب حتفهم على الفور في حين توفي الخامس في المستشفى حيث تم نقل المصابين لتلقي العلاج.

ويأتي الحادث في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة التعامل بشدة مع أزمة الهجرة غير الشرعية، فقد قامت السلطات بفصل نحو 2000 طفل عن عائلاتهم في غضون 6 أشهر، في إطار هذه الحملة.

المصدر: أ ف ب