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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء حادث دهس حافلة بهولندا

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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء حادث دهس حافلة بهولندا
AFP
هولندا، أرشيف
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قالت الشرطة الهولندية إن حافلة ركاب دهست فجر اليوم الإثنين حشد متفرجين في مهرجان موسيقي جنوب البلاد، وأسفر الحادث عن مقتل شخص واحد وجرح 3 آخرين.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن الحافلة أسرعت مبتعدة من مسرح الجريمة وتجري ملاحقتها. ووصفت تقارير إعلامية أخرى الحافلة بأنها بيضاء وصغيرة.

وحدثت الواقعة في حفل "بينك بوب" وهو مهرجان موسيقي مشهور يقام في إقليم ليمبرغ جنوب هولندا.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا

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