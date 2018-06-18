مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء حادث دهس حافلة بهولندا

قالت الشرطة الهولندية إن حافلة ركاب دهست فجر اليوم الإثنين حشد متفرجين في مهرجان موسيقي جنوب البلاد، وأسفر الحادث عن مقتل شخص واحد وجرح 3 آخرين.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن الحافلة أسرعت مبتعدة من مسرح الجريمة وتجري ملاحقتها. ووصفت تقارير إعلامية أخرى الحافلة بأنها بيضاء وصغيرة.

Zit een knik in de weg bij het ongeval in #Landgraaf kan het niet dat de auto door de snelheid van de weg is geraakt? Combinatie alcohol..drugs...?? Om gelijk over een aanslag te roepen #pp18#pinkpoppic.twitter.com/I1QX6TEqXD — Erik. (@ErikTiel) June 18, 2018

وحدثت الواقعة في حفل "بينك بوب" وهو مهرجان موسيقي مشهور يقام في إقليم ليمبرغ جنوب هولندا.

Na een heel kort nachtje ter plaatse bij camping B van Pinkpop, waar vannacht een wit busje een groep festivalgangers aanreed met in ieder geval 1 dode tot gevolg. pic.twitter.com/HYFzDPX4WC — Maaike Polder (@maaikepolder) June 18, 2018

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا