كوريا الجنوبية تجري مناورات عسكرية للدفاع عن جزر متنازع عليها مع اليابان

تبدأ كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، مناورات عسكرية تحاكي الدفاع عن جزر "دوكدو" المتنازع عليها مع اليابان، وإظهار قدرتها على ذلك.

ومن المتوقع أن تشارك في هذه المناورات التي ستستمر حتى يوم غد الثلاثاء، 6 سفن حربية مثل مدمرة "يانغ مان تشون" البالغ وزنها 3200 طن، و7 طائرات مثل طائرة الدورية البحرية من طراز بي-3 سي وطائرة مقاتلة من طراز إف-15كيه ومروحية من طراز يو إتش-60.

يذكر أن الجيش الكوري الجنوبي يجري مناورات عسكرية دورية، مرتين في السنة، لإظهار عزمه على الدفاع عن جزر دوكدو وتعزيز القدرة على الدفاع عنها.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية "NHK" إن وزارة الخارجية اليابانية احتجت عبر قناة دبلوماسية على إجراء المناورات العسكرية للدفاع عن جزر دوكدو، قائلة إنها لن تقبل ذلك أبدا.

وتتسم العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، حليفتي الولايات المتحدة، بالتوتر بسبب خلافات حدودية وتاريخية.

ويمثل الأرخبيل "دوكدو" محل نزاع بين كوريا الجنوبية واليابان، الدولة التي استعمرت شبه الجزيرة الكورية لعقود طويلة.

المصدر: يونهاب