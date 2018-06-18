تركيا تعلن نيتها بناء قاعدة علمية في القطب الجنوبي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا تخطط لبناء قاعدة علمية في المنطقة القطبية الجنوبية عام 2019.

وكتب أردوغان على صفحته الشخصية في "تويتر" أن منشآت تابعة لـ30 دولة متواجدة حاليا في المنطقة القطبية الجنوبية، مشيرا إلى أن تركيا لم تكن لها سابقا أي مراكز علمية قطبية، ولكن الوضع يجب أن يتغير في عام 2019، على حد قوله.

وأضاف: "سنقوم عام 2019 بإنشاء قاعدة علمية في المنطقة القطبية الجنوبية. وبهذه الصورة ستدخل تركيا قائمة الدول التي توجد محطاتها العلمية هناك. ويتطلب وقتنا رؤية عالمية للآفاق. إنه وقت لازدهار تركيا".

2019'da Antarktika'ya Bilim Üssü kuruyoruz. Bilim Üssümüz sayesinde Türkiye, Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacak.



Vakit Küresel Vizyon Vakti. Vakit Türkiye Vakti! pic.twitter.com/X9Ayq6hSj5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) ١٦ يونيو ٢٠١٨

وكانت تركيا وقعت عام 1959 في واشنطن معاهدة القارة القطبية الجنوبية التي لا تسمح إلا بنشاط علمي في القارة. وحاليا تضم هذه المعاهدة 50 دولة بما فيها روسيا والولايات المتحدة والصين واليابان ونيوزيلندا والدول الأوروبية. وتعمل في المنطقة القطبية الجنوبية اليوم نحو 90 محطة علمية دائمة ومؤقتة تابعة لأكثر من 20 دولة.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا