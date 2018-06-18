 
مباشر

تركيا تعلن نيتها بناء قاعدة علمية في القطب الجنوبي

أخبار العالم

تركيا تعلن نيتها بناء قاعدة علمية في القطب الجنوبي
Sputnik V. Chistiakov
المنطقة القطبية الجنوبية، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kduc

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا تخطط لبناء قاعدة علمية في المنطقة القطبية الجنوبية عام 2019.

وكتب أردوغان على صفحته الشخصية في "تويتر" أن منشآت تابعة لـ30 دولة متواجدة حاليا في المنطقة القطبية الجنوبية، مشيرا إلى أن تركيا لم تكن لها سابقا أي مراكز علمية قطبية، ولكن الوضع يجب أن يتغير في عام 2019، على حد قوله.

وأضاف: "سنقوم عام 2019 بإنشاء قاعدة علمية في المنطقة القطبية الجنوبية. وبهذه الصورة ستدخل تركيا قائمة الدول التي توجد محطاتها العلمية هناك. ويتطلب وقتنا رؤية عالمية للآفاق. إنه وقت لازدهار تركيا".

وكانت تركيا وقعت عام 1959 في واشنطن معاهدة القارة القطبية الجنوبية التي لا تسمح إلا بنشاط علمي في القارة. وحاليا تضم هذه المعاهدة 50 دولة بما فيها روسيا والولايات المتحدة والصين واليابان ونيوزيلندا والدول الأوروبية. وتعمل في المنطقة القطبية الجنوبية اليوم نحو 90 محطة علمية دائمة ومؤقتة تابعة لأكثر من 20 دولة.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا