كرواتيا تعلن إنقاذ سفينة شحن ترفع العلم التركي

أعلن نائب وزير النقل البحري والبنية التحتية الكرواتية، سينيسا أورليتش، يوم الأحد، إنقاذ سفينة شحن ترفع العلم التركي بعد تسرب المياه لداخلها قبالة سواحل كرواتيا.

وذكر أورليتش في تصريح صحفي، أن طواقم الإنقاذ توجهت إلى موقع السفينة صباح الأحد بعد تلقيها بلاغ مساعدة، مشيرا أن إنقاذ السفينة "هاكسا" التي كانت متجهة نحو ميناء "كوبر" السلوفيني، تمت بجهود كرواتية وإيطالية وذلك في المياه الدولية.

وأشار أورليتش إلى أنه تم إصلاح الضرر في السفينة بفضل التعاون بين فرق الإنقاذ وقبطان السفينة وأربعة من طاقمها صمدوا فيها.

وأعرب عن اعتقاده بأن الضرر الذي لحق بالسفينة غير ناجم عن قلة صيانتها، مضيفا أنه يجب سحب السفينة إلى البر من أجل إجراء تحقيق تفصيلي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة النقل البحري والبنية التحتية الكرواتية، في بيان لها، أن سفينة شحن تحمل العلم التركي مهددة بالغرق إثر تسرب المياه إلى داخلها، قبالة سواحل جزيرة "جابوكا" الكرواتية في البحر الأدرياتيكي.

وأفادت الوزارة بأنه تم إجلاء 8 من أفراد طاقم السفينة "هاكسا" المكون من 13 شخصا،هم 11 تركيا وهنديان، بمساعدة سفينة "فالكادوريا" الإيطالية، فيما أعلن القبطان و4 آخرين أنهم سيبقون داخلها وسيحاولون منع غرقها إلى حين وصول باقي طواقم الإنقاذ.

المصدر: الأناضول