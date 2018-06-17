وزير داخلية إيطاليا: لسنا ممسحة أقدام أوروبا

قال وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إن قرار رفض استقبال سفن تابعة لجمعيات خيرية تقل مهاجرين تم إنقاذهم من البحر يظهر أن البلاد لن تعد ممسحة أقدام أوروبا.

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وفي تعليقه على وصول السفينة "أكواريوس" إلى مدينة فالنسيا الإسبانية، بعد أن تم رفض رسوها في إيطاليا، كتب سالفيني على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنه مؤشر على أن شيئا ما يتغير، لن نعد ممسحة أقدام أوروبا".

وفي اجتماع حاشد، للانتخابات المحلية في بلدة سيرينيو، بالقرب من مدينة ميلانو، قال سالفيني أيضا إن إيطاليا دولة لم تعد محتلة، لم تعد مستعبدة لأوروبا، وحث إسبانيا وشركاء آخرين بالاتحاد الأوروبي على مواصلة استقبال المهاجرين عبر البحر.

وقالت إلاريا سيركوا، وهي مرشحة لتولي منصب عمدة بلدة سيرينيو، إن التصويت لصالحها يعني لا طالبي لجوء ولا مخيمات روما ولا مساجد.

المصدر: د ب أ