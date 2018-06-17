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إصابة أمير كمبودي ومقتل زوجته في حادث سيارة

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إصابة أمير كمبودي ومقتل زوجته في حادث سيارة
Reuters Pring Samrang
أمير كامبوديا نورودوم راناريده، أرشيف
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قالت الشرطة في كمبوديا إن الأمير نورودوم راناريده أصيب بجروح خطيرة فيما لقيت زوجته حتفها في حادث سيارة وقع اليوم الأحد في مدينة سيهانوكفيل الساحلية جنوب غرب البلاد.

وقال قائد شرطة إقليم بريه سيهانوك، تشون نارين، إن السيارة الرياضية التي كانت تقل الأمير راناريده اصطدمت مباشرة بسيارة أجرة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس.

وأضاف: "نقل الأمير بطائرة هليكوبتر إلى وحدة إنقاذ طوارئ في فنومبينه... إنه مصاب بجروح خطيرة، لكنه سيكون بخير".

وقال إن زوجته أوك فالا (39 عاما) توفيت في المستشفى في بريه سيهانوك، مشيرا إلى أن السيارتين في الحادث كانتا مسرعتين جدا.

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كامبوديا
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كامبوديا
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كامبوديا

والأمير نورودوم راناريده (73 عاما) هو ابن الملك الراحل نورودوم سيهانوك والأخ غير الشقيق للملك الحالي نورودوم سيهاموني. واتسم سجل الأمير السياسي بالاضطراب.

وعاد إلى الساحة السياسية في عام 2015 ليقود حزب الجبهة المتحدة من أجل كمبوديا مستقلة ومحايدة ومسالمة ومتعاونة (فنسينبك) المؤيد للملكية الذي تخلى عنه قبل سنوات.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا

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