قتلى وجرحى بانفجار أمام مكتب حاكم ولاية ننغرهار الأفغانية

قتل 10 أشخاص وأصيب 30 آخرون اليوم الأحد بانفجار خارج مكتب حاكم ولاية ننكرهار في شرق أفغانستان.

إقرأ المزيد

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير، لكن انفجار سيارة مفخخة وقع أمس السبت في نفس الولاية، وأسفر عن مقتل 36 شخصا.

من جانبها، نفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الحادث.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر وسائل دعايته مسؤوليته عن الهجوم، مدعيا أنه نفذ من قبل انتحاري.

ويأتي ذلك في وقت دخل فيه عشرات عناصر "طالبان" المدن الأفغانية للاحتفال بعيد الفطر، بعد إعلان وقف إطلاق النار المؤقت بينهم وعناصر الأمن، في خطوة غير مسبوقة.

المصدر: رويترز