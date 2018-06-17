 
مباشر

قتلى وجرحى بانفجار أمام مكتب حاكم ولاية ننغرهار الأفغانية

أخبار العالم

قتلى وجرحى بانفجار أمام مكتب حاكم ولاية ننغرهار الأفغانية
Reuters
عناصر من الشرطة الأفغانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdrm

قتل 10 أشخاص وأصيب 30 آخرون اليوم الأحد بانفجار خارج مكتب حاكم ولاية ننكرهار في شرق أفغانستان.

إقرأ المزيد
صورة أرشيفية 36 قتيلا جراء انفجار استهدف لقاء بين عناصر "طالبان" والأمن الأفغاني

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير، لكن انفجار سيارة مفخخة وقع أمس السبت في نفس الولاية، وأسفر عن مقتل 36 شخصا.

من جانبها، نفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الحادث.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر وسائل دعايته مسؤوليته عن الهجوم، مدعيا أنه نفذ من قبل انتحاري.

ويأتي ذلك في وقت دخل فيه عشرات عناصر "طالبان" المدن الأفغانية للاحتفال بعيد الفطر، بعد إعلان وقف إطلاق النار المؤقت بينهم وعناصر الأمن، في خطوة غير مسبوقة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا