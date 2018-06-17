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16 مصابا جراء اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية

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16 مصابا جراء اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية
Reuters Ronen Zvulun
اشتباكات بين الشرطة ومستوطنين في الضفة الغربية
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 11 من عناصرها أصيبوا بجروح جراء اشتباكات اندلعت بينهم ومستوطنين منتمين لليمين المتطرف أثناء عملية إخلاء 10 مبان أنشئت بشكل غير مشروع شمال الضفة الغربية.

وأوضحت الشرطة أن عناصرها بدأت عملية إخلاء المباني غير القانونية في مستوطنة تابواخ الغرب في الساعات الباكرة من اليوم، لكن عشرات المستوطنين المحتشدين في المنطقة رشقوهم بالحجارة والبيض والعصى ورشوهم بمادة التبييض.

وأكدت الشرطة أن خمسة مستوطنين أصيبوا بجروح جراء الاشتباكات واعتُقل ستة، مشيرة أن جميع الجرحى من عناصر الأمن والمستوطنين لم يتعرضوا إلا لإصابات خفيفة.

وأطلقت الشرطة عملية إجلاء المنطقة ليلة السبت وقد أخرجت نحو ألف مستوطن منها على متن حافلات مخصصة لذلك.

المصدر: وسائل الإعلام الإسرائيلية

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