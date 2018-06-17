وسائل إعلام تكشف خطط واشنطن وسيئول لوقف مناوراتهما العسكرية

أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تنويان الإعلان بحلول الأسبوع الجاري عن وقف إجراء المناورات العسكرية الواسعة بسبب تطور الحوار مع كوريا الشمالية.

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ونقلت الوكالة عن مصدر في حكومة كوريا الجنوبية: "أجرت القيادة العسكرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة مشاورات وثيقة بشأن المناورات المشتركة التي وعد بوقفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف أن وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي سيكشفان نتائج هذه المشاورات في القريب العاجل.

وتابع أيضا أن المناورات العسكرية ستستأنف حال عدم مراعاة كوريا الشمالية لالتزاماتها الخاصة بتخليها عن الأسلحة النووية.

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وكانت سنغافورة شهدت الثلاثاء الماضي لقاء تاريخيا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وبعد القمة أعلن ترامب نيته لوقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية التي قال عنها إنها "غالية وغير ملائمة" .

ويتجاوز عدد العسكريين الأمريكيين المرابطين في أراضي كوريا الجنوبية على أساس دائم 28 ألف شخص. وتجري واشنطن وسيئول مناورات UFG في شهر أغسطس سنويا وذلك بنقل المزيد من القوات والمعدات العسكرية الأمريكية إلى شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا