بوادر صلح بين الحكومة الأفغانية وطالبان!

التقى وزير الداخلية الأفغاني ويس أحمد برمك، أمس السبت، مع عدد من أعضاء حركة طالبان، في ضوء تصريحات المسؤولين الأفغان حول الالتزام بوقف إطلاق النار مع الحركة.

وقالت وكالة "حما برس" الأفغانية: "وفقا للمعلومات الواردة، التقى برمك، مع أعضاء حركة طالبان في اليوم الثاني من عطلة عيد الفطر.. وتظهر الصور التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية، أن برمك وأعضاء حركة طالبان، يتحدثون على رصيف طريق في العاصمة".

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعناصر من طالبان وهم يتحدثون مع الجنود الأفغان ويلتقطون الصور، في مشهد ينبأ بإمكانية تحسن الأوضاع مستقبلا.

وكانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق، ومن بعدها حركة "طالبان"، عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر، كما أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني عن هدنة مؤقتة من جانب واحد مع حركة طالبان بمناسبة نهاية شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، في الفترة من 11 إلى 19 يونيو.

وتتخوف السلطات من استغلال المجموعات الإرهابية حالة وقف إطلاق النار المؤقتة، للقيام بأنشطة تزعزع الاستقرار والوضع الأمني برمته، فالهدنة محصورة بحركة طالبان وباقي المسلحين الأفغان، ولا تشمل تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وباقي الإرهابيين الأجانب في أفغانستان.

#Taliban fighters, residents and security forces greet each other enthusiastically, on the outskirts of #Kunduz city, in the spirit of the #Eid#ceasefirepic.twitter.com/e586r4KuJN — TOLOnews (@TOLOnews) 16 juin 2018

المصدر: وكالات